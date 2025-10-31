Alias - Die Agentin
Folge 5: Doppelgänger
43 Min.Ab 12
In letzter Minute gelingt es Sydney und Dixon, das Leben von Patel, Träger des Edgar-Friedenspreises, zu retten, dem Terrorist Jacqnoud eine Bombe implantiert hatte. Kaum zurück aus Sao Paulo erhalten die zwei Agenten den Auftrag, den deutschen Jürgen Schiller in die USA zu bringen - quasi als Gegenleistung für dessen Informationen über einen Impfstoff gegen biologische Waffen. Danach soll CIA-Agent Kelvin in Schillers Rolle schlüpfen - doch Sloane schöpft Verdacht.
