Alias - Die Agentin
Folge 19: Zerstörte Hoffnung
43 Min.Ab 12
Vor Jahren hatte Sydney eine Affäre mit Noah Hicks, der ebenfalls als Agent für SD-6 arbeitet. Nun trifft sie ihn bei einem Auftrag in Wien wieder und kehrt mit ihm zusammen in die SD-6-Zentrale zurück. Doch dort kann Hicks nicht mehr richtig Fuß fassen, da ihm Sloane nicht traut. Hicks bietet Sydney an, mit ihm gemeinsam SD-6 zu verlassen. Zuerst ist Sydney begeistert, doch es gibt eine Sache, die wichtiger für sie ist: Sie muss ihre seit Langem verschollene Mutter wiederfinden.
