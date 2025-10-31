Alias - Die Agentin
Folge 2: Neuanfang
44 Min.Ab 12
Agentin Sydney soll im Auftrag von SD-6 nach Moskau fliegen, um den Verkauf einer gestohlenen Akte über geheime sowjetisch-amerikanische Nukleararsenale zu verhindern. Als klar wird, dass sich noch irgendwo in den USA aus der Zeit des Kalten Krieges eine Atomwaffe befindet, macht sich Sydney auf die Suche nach der Bombe. Doch SD-6 hat die Bombe bereits an den ägyptischen Waffenhändler Hassan verkauft. Heimlich fliegt Sydney nun nach Kairo, um die Bombe für die CIA zurückzuholen.
