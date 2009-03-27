Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Alisa - Folge deinem Herzen

Folge 019

TelenovelaStaffel 2Folge 4vom 27.03.2009
Folge 019

Folge 019Jetzt kostenlos streamen

Alisa - Folge deinem Herzen

Folge 4: Folge 019

43 Min.Folge vom 27.03.2009Ab 6

Alisa setzt alles daran, den Auftrag für Liliana zu erfüllen und schafft es, in einer nächtlichen Schleifaktion die Dekosteine für den anstehenden Kongress der glasverarbeitenden Industrie anzufertigen. Oskar hat für den Kongress einen Termin mit Mr. Teeland vereinbart, um seine krummen Geschäfte voranzutreiben. Als er erfährt, dass Christian auch an dem Kongress teilnehmen soll, versucht Oskar dies mit allen Mitteln zu verhindern, doch es gelingt ihm nicht. Er gerät mit Ellen darüber in einen heftigen Streit, in dem es auch um seine Affäre mit ihr geht, als Dana unerwartet hinter ihnen steht.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Alisa - Folge deinem Herzen
Telenovela
Alisa - Folge deinem Herzen

Alisa - Folge deinem Herzen

Alle 16 Staffeln und Folgen