Alisa - Folge deinem Herzen

Folge 022

TelenovelaStaffel 2Folge 7vom 01.04.2009
43 Min.Folge vom 01.04.2009Ab 6

Für Alisa bricht eine Welt zusammen, als Christian behauptet, der Kuss hätte nichts zu bedeuten. Alisa ist verletzt und wütend, dass Christian sie wieder vor den Kopf gestoßen hat. Als sie dann auch noch mit Mona aneinander gerät, taucht Liliana auf. Ausgerechnet bei ihr - Christians Mutter - bricht Alisa über ihrem Gefühlschaos verzweifelt zusammen. Oskar indes setzt alles daran, den wichtigen Lorenz-Deal wieder in seine Hände zu bekommen. Als ihm dies zu Christians und Ludwigs Erstaunen gelingt, gibt Oskar sich unschuldig. Doch innerlich genießt er seinen Triumph und startet auf seine ganz eigene Art und Weise die Zusammenarbeit mit Gabriele Lorenz.

Telenovela
