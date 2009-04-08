Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 11: Folge 026
43 Min.Folge vom 08.04.2009Ab 6
Alisa muss sich eingestehen, dass sie weiterhin in Christian verliebt ist. Christian engagiert sich in der Firma und bemüht sich, Oskar aufzuhalten, da dieser keinen Bedarf sieht, die gestiegenen Produktionsanforderungen durch verschiedene Großaufträge umweltfreundlich zu realisieren. Unter das Thema "Alisa" will Christian einen Schlussstrich ziehen und sich ganz zu Ellen bekennen. Doch gerade als er und Ellen sich wieder angenähert haben, wird er von Ellen mit dem Foto konfrontiert, das ihn und Alisa vertraut auf dem Kongress zeigt.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick