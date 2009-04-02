Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 8: Folge 023
43 Min.Folge vom 02.04.2009Ab 6
Alisa hat Liebeskummer wegen Christian. Da scheint es wie ein Hoffnungsschimmer, als sie und Mona beschließen, zusammenzuziehen. Paul will Ellen den regelmäßigen Genuss von Schmerztabletten ausreden. Dabei fällt ihm der Beratungszettel von Ellens Abtreibungsgespräch in die Hände. Geschockt spricht er sie darauf an. Ellen bittet ihn, weiterhin zu schweigen. Doch Paul ist nicht gewillt, seinen besten Freund länger zu belügen und will Christian die Wahrheit sagen. Da konfrontiert ihn Ellen mit einer bitteren Überraschung.
