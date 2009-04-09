Zum Inhalt springenBarrierefrei
TelenovelaStaffel 2Folge 12vom 09.04.2009
43 Min.Folge vom 09.04.2009Ab 6

Alisa sieht sich mit Ellens Eifersucht konfrontiert, da Ellen Christian verdächtigt, mit Alisa ein Verhältnis zu haben, was dieser verneint. Doch Ellen glaubt ihm nicht und nimmt Alisa erfolglos ins Kreuzverhör. Als Alisa Christian von Ellens vehementen Nachfragen berichtet, werden ihm seine eigenen Gefühle für Alisa wieder bewusst. Christian trifft eine folgenschwere Entscheidung: Er will seine Ehe mit Ellen nicht mit einer Lüge beginnen und gesteht ihr den Kuss mit Alisa.

