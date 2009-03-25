Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 2: Folge 017
43 Min.Folge vom 25.03.2009Ab 6
Alisa ist beruhigt, als Christian ihr versichert, sie aus rein fachlichen Gründen eingestellt zu haben. Mit der Zeit verdichten sich jedoch die Hinweise, dass Christian möglicherweise doch wegen seiner Zuneigung zu Alisa so gehandelt hat. Als Alisa auch noch einen Blumenstrauß an der Schleifmaschine findet, hält sie es nicht mehr aus. Sie geht zu Christian und fordert ihn auf, sich aus ihrem beruflichen wie privaten Leben herauszuhalten.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick