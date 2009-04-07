Zum Inhalt springenBarrierefrei
TelenovelaStaffel 2Folge 10vom 07.04.2009
Alisa ist bemüht sich einzureden, dass sie nichts mehr von Christian will, auch wenn es ihr sehr schwer fällt. Sie bietet Mona ihre Unterstützung an und will Emilia zur Schule bringen. Doch am nächsten Tag ist Emilia krank und Alisa ruft Paul als den zuständigen Arzt. Zunächst noch etwas distanziert, plaudern sie immer lockerer miteinander, bis sie auf Christian und Ellen treffen. Irritiert von der plötzlichen Befangenheit Alisas, sagt Paul Alisa auf den Kopf zu, dass sie in Christian verliebt ist.

