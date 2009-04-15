Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 14: Folge 029
42 Min.Folge vom 15.04.2009Ab 6
Alisa ist irritiert über Christians gleichmütige Reaktion auf Ellens vermeintliche Beichte. Ob Ellen ihm wirklich die ganze Wahrheit gesagt hat? Christian muss sich eingestehen, dass seine Beziehung mit Ellen an einem Tiefpunkt angekommen ist, doch er ist weiterhin entschlossen, sich auf eine Zukunft mit ihr zu konzentrieren. Alisa nimmt sich vor, Christian aus ihrem Herzen zu verbannen. Dana kann sich nur schwer auf ihr Comeback als Fotomodell konzentrieren, denn sie ahnt, dass Oskar sie währenddessen mit der Großkundin Gabriele Lorenz betrügt. Direkt vom Set eines Shootings stürmt Dana in den Country Club.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick