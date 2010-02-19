Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 12: Folge 237
43 Min.Folge vom 19.02.2010Ab 6
Alisa und Christian planen ihre Hochzeit und bestimmen Betty und Paul zu ihren Trauzeugen. Das versetzt Betty in Panik - sie möchte Paul nicht wiedersehen. Doch dann steht er plötzlich vor ihrer Tür. Hanna sorgt sich um ihren Vater und glaubt, dass sie ihren Traummann nie wiedersehen wird. Auch Maximilian sehnt sich nach der Unbekannten. Beide ahnen nicht, wie nahe sie sich sind. Conny beschließt, ihr Manuskript doch verlegen zu lassen. In einer letzten Aussprache mit Bernhardt sind sich beide anscheinend einig, dass ihre Ehe vorbei ist. Gibt es für Conny und Bernhardt trotzdem ein Happy End?
