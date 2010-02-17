Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 10: Folge 235
Alisa ist erleichtert, dass Liliana auf Gomera endlich den ersehnten Abschluss mit ihrer Vergangenheit gefunden hat. Während Liliana voller Tatendrang aufbricht, um die ersten Schritte in ein neues Leben zu wagen, genießen Alisa und Christian noch eine unbeschwerte Zeit auf der Insel. Auch Hanna und Alexandra verbringen glückliche Urlaubstage auf Gomera. Als Hanna zufällig einen faszinierenden Unbekannten kennen lernt, ahnt sie nicht, dass es sich um Maximilian Castellhoff handelt. In Schönroda sperrt sich Conny weiter dagegen, Bernhardts Roman-Ende zu lesen und erklärt ihre Ehe für beendet, während Tamara und Lars sich überraschend wieder näher kommen.
Weitere Folgen in Staffel 16
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick