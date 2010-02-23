Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 14: Folge 239
43 Min.Folge vom 23.02.2010Ab 6
Es ist Alisas und Christians Hochzeitstag. Christian überrascht Alisa mit einem Feuerwerk romantischer Momente, bis beide schließlich überglücklich vor dem Traualtar stehen. Hannas Freundin Alexandra verliebt sich während der Hochzeit in einen Unbekannten, während Hanna immer noch wehmütig an ihren Traummann von Gomera denkt. Maximilians Mutter Edith hat gegenüber Schönroda zwiespältige Gefühle, kann ihrem Sohn aber nicht sagen, warum sie so vehement gegen seine geschäftlichen Pläne im Harz ist.
