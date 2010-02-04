Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 1: Folge 226
43 Min.Folge vom 04.02.2010Ab 6
Oliver gelingt es, Alisa und Christian auszubooten und das Gelände mit dem Regenbogensand zu erstehen. Doch Alisa und Christian geben sich noch nicht geschlagen. Alisa und Betty finden schließlich in Olivers Notizbuch Informationen, die ein völlig neues Licht auf Oliver werfen. Conny hat Angst, dass ihr Buch Bernhardt in die Hände gefallen sein könnte, dabei ist es Caro, die aus dem Gelesenen ihre ganz eigenen Schlüsse zieht und eine Entscheidung trifft. Jonas macht Dana klar, dass er glaubt, sie gehe ihm nur aus Angst aus dem Weg. Dana ist von seinen klaren Worten beeindruckt.
Weitere Folgen in Staffel 16
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick