Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 7: Folge 232
43 Min.Folge vom 12.02.2010Ab 6
Caro gelingt es, Bernhardt von seiner positiven Aussage für Oskar abzubringen. Doch ihre Hoffnung, dass er für seine Ehe mit Conny kämpft, wird enttäuscht. Liliana versucht nach dem Prozess krampfhaft sich von den Gedanken an Leblanc abzulenken, auch weil Tamara Angst hat, dass ein neuer Mann Ludwigs Platz in Lilianas Herzen einnehmen könnte. Doch Leblanc gesteht Liliana seine Gefühle und macht ihr klar, dass er sie nicht einfach aufgeben wird. Betty gibt Paul für Katja frei. Alisa verspricht ihr, sie nicht hängen zu lassen.
Weitere Folgen in Staffel 16
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick