Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 8: Folge 233
43 Min.Folge vom 15.02.2010Ab 6
Liliana lehnt Leblancs Antrag ab, sich mit ihm auf ein neues Leben einzulassen, und stürzt sich in die Arbeit, um ihn und ihre traumatische Vergangenheit vergessen zu können. Alisa und Christian machen sich Sorgen um Liliana und stellen ihre eigenen Kanada-Pläne zurück. Als Liliana zusammenbricht, hat Alisa eine Idee, wie Liliana mit ihrer Vergangenheit abschließen kann. Conny entscheidet sich nach einem letzten Disput mit Bernhardt, ihren Roman nicht verlegen zu lassen. In ihrer Enttäuschung kann sie sich auf Bernhardts hilflosen Versuch, sie zurück zu gewinnen, nicht einlassen.
