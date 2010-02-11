Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alisa - Folge deinem Herzen

Folge 231

TelenovelaStaffel 16Folge 6vom 11.02.2010
43 Min.Folge vom 11.02.2010Ab 6

Die Castellhoff-Familie wartet angespannt auf den Prozess gegen Oskar. Sie wissen nicht, dass Bernhardt für einen hohen Geldbetrag bereit ist, als Leumundszeuge für Oskar auszusagen. Nur Caro ahnt, was er vorhat, und versucht, ihn davon abzuhalten. Betty möchte sich von Paul nicht erklären lassen, warum er Katja geküsst hat. Die Aussprache der beiden endet mit der Trennung. Hanna besucht ihren Vater Heinrich in Schönroda, doch trotz ihres innigen Verhältnisses können sich Vater und Tochter über das Thema "Fischerkrug" nicht einigen.

