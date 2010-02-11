Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 6: Folge 231
43 Min.Folge vom 11.02.2010Ab 6
Die Castellhoff-Familie wartet angespannt auf den Prozess gegen Oskar. Sie wissen nicht, dass Bernhardt für einen hohen Geldbetrag bereit ist, als Leumundszeuge für Oskar auszusagen. Nur Caro ahnt, was er vorhat, und versucht, ihn davon abzuhalten. Betty möchte sich von Paul nicht erklären lassen, warum er Katja geküsst hat. Die Aussprache der beiden endet mit der Trennung. Hanna besucht ihren Vater Heinrich in Schönroda, doch trotz ihres innigen Verhältnisses können sich Vater und Tochter über das Thema "Fischerkrug" nicht einigen.
Weitere Folgen in Staffel 16
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick