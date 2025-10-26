American Gold: Fünf Brüder auf Goldsuche
Folge 10: Wahrheit und Legende
39 Min.Folge vom 26.10.2025Ab 12
Nach einem ersten Schneesturm gestalten sich die Arbeiten für die Dales in allen Bereichen als äußerst schwierig. Doch eine kurzfristige Wetterbesserung lässt sie hoffen, in der Mine "Pete and Joe" Nummer 5a auf Grundgestein zu stoßen. Dann könnten sie unabhängig vom Wetter weiterarbeiten. Doch der Wettergott meint es auch in dieser Saison nicht gut mit ihnen und die Dale-Brüder müssen den Tatsachen ins Auge sehen.
