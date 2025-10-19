Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
American Gold: Fünf Brüder auf Goldsuche

Auf Oles Spur

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 6vom 19.10.2025
Auf Oles Spur

Auf Oles SpurJetzt kostenlos streamen

American Gold: Fünf Brüder auf Goldsuche

Folge 6: Auf Oles Spur

38 Min.Folge vom 19.10.2025Ab 12

Nachdem die Dale-Brüder bei Mine Nummer 6 Gold gefunden haben, sind sie sicher, dass es sich dabei um Oles Entdeckung handelt. Um sich einen Eindruck über das Ausmaß ihres Fundes zu machen, ziehen sie einen Geologen hinzu. Problematisch bleibt der Abbau des Goldes, denn bei fast alle Minen gibt es schwer überwindbare Hindernisse.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

American Gold: Fünf Brüder auf Goldsuche
Kabel Eins Doku
American Gold: Fünf Brüder auf Goldsuche

American Gold: Fünf Brüder auf Goldsuche

Alle 2 Staffeln und Folgen