Wie die Väter so die Söhne

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 2vom 05.10.2025
Folge 2: Wie die Väter so die Söhne

39 Min.Folge vom 05.10.2025Ab 12

Die Suche nach dem legendären Gold von Ole zieht sich schon eine Weile hin. Das Geld wird knapp, aber zum Glück bekommen die Dale-Brüder Unterstützung von ihren Söhnen. Erschwert werden die Arbeiten durch drohende Waldbrände. Zu ihrer eigenen Sicherheit müssen sie eine Schutzzone einrichten und weitere Vorkehrungen gegen eine Feuersbrunst treffen.

Kabel Eins Doku
