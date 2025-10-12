American Gold: Fünf Brüder auf Goldsuche
Folge 5: Goldfieber
37 Min.Folge vom 12.10.2025Ab 12
Die Dale-Brüder konzentrieren sich bei der Suche nach Oles Gold wieder auf Mine Nummer 1. Doch die giftige Luft im Stollen verhindert, dass sie tiefer hineingehen können. Mit hausgemachten Methoden versuchen sie, das Problem zu beseitigen. Ein einfacher Ventilator ist das Mittel der Wahl ... allerdings ohne durchschlagenden Erfolg.
