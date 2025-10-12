Zum Inhalt springenBarrierefrei
American Gold: Fünf Brüder auf Goldsuche

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 3vom 12.10.2025
Folge 3: Durchbruch in Mine Nr. 1

39 Min.Folge vom 12.10.2025Ab 12

Mine Nummer 1 ist inzwischen die letzte Hoffnung der Dale-Brüder. Durch sie wollen sie einen Zugang zu Oles Gold finden. Doch das ist leichter gesagt als getan. Denn Pete & Joe Nummer 1 liegt unter einer 12 Meter hohen Felswand, die mit Erde bedeckt ist und von rutschigem Gestein flankiert wird. Ein gefährlicher Arbeitsplatz, die Brüder müssen sich etwas einfallen lassen. Zum Glück hilft Jeremy in einem waghalsigen Manöver mit seinem Bagger aus.

