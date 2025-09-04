Zum Inhalt springenBarrierefrei
Amore unter Palmen

Auf der Suche nach Stone

ATVStaffel 7Folge 1vom 04.09.2025
Auf der Suche nach Stone

Amore unter Palmen

Folge 1: Auf der Suche nach Stone

48 Min.Folge vom 04.09.2025Ab 12

Österreichs mutigste Singles wagen sich in eine neue Staffel "Amore unter Palmen". Manuela sucht in Gambia nach ihrem verschwundenen Verlobten Stone, während ihr Bruder Christian Betrug wittert. Sara hofft auf Sansibar auf die große Liebe mit Eizack. Die Niederösterreicherin Manuela trifft in Jamaika auf Winston, ihren Online-Schwarm. Und Christian reist auf die Philippinen, um seine Internetliebe Marcel und deren zwei Kinder kennenzulernen ...

Amore unter Palmen
Amore unter Palmen

Amore unter Palmen

