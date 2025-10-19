Der mysteriöse Mann im BettJetzt kostenlos streamen
Amore unter Palmen
Folge 2: Der mysteriöse Mann im Bett
46 Min.Folge vom 19.10.2025Ab 12
In Gambia erlebt Manuela eine emotionale Achterbahnfahrt zwischen einem mysteriösen Verehrer und ihrem verschwundenen Verlobten Stone. Auf den Philippinen erfüllt sich Christians Traum vom Zusammenleben mit Online-Liebe Marcel. Doch hält die Realität den Erwartungen stand? In Jamaika genießt Manuela intensive Momente mit Winston, während Petra auf Details wartet. Sara reist voller Vorfreude nach Sansibar, um Eizack zu treffen ...
