Amore unter Palmen
Folge 6: Diagnose: Malaria
48 Min.Ab 12
In Gambia kämpft die große Liebe von Rastaqueen Manuela mit den Auswirkungen einer Malaria-Erkrankung. Die 49-jährige Oberösterreicherin Elisabeth schwebt in Kenia hingegen im siebten Himmel: Ihre Traumhochzeit scheint zum Greifen nah. Auf Jamaika ist nach dem Sturm die Sonne zurückgekehrt. Manuela und Winston feiern ihre Versöhnung und machen den nächsten großen Schritt: Sie besucht seine Familie.
