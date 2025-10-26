Amore unter Palmen
Folge 3: Wer ist Sandra?
47 Min.Folge vom 26.10.2025Ab 12
Manuela erwacht in Gambia neben ihrem neuen Flirt Sanna und will nun ihrem Verlobten Stone einen Abschiedsbrief hinterlegen. Auf den Philippinen wird Christian mit der rustikalen Lebensrealität konfrontiert, während er ein romantisches Dinner plant. Auf Jamaika entdeckt Manuela verdächtige Anrufe auf Winstons Handy und stellt ihn zur Rede.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick