Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Amore unter Palmen

Ein Antrag für Marcel

ATVStaffel 7Folge 8vom 25.09.2025
Ein Antrag für Marcel

Ein Antrag für MarcelJetzt kostenlos streamen

Amore unter Palmen

Folge 8: Ein Antrag für Marcel

48 Min.Folge vom 25.09.2025Ab 12

Die Liebe zwischen Manuela und Winston auf Jamaika endet mit einem Paukenschlag. Nach einem heftigen Streit steht für Winston fest: Diese Beziehung hat keine Zukunft mehr. Auf den Philippinen hat der 59-jährige Christian den emotionalen Höhepunkt seiner Reise noch vor sich: In einem Park stellt er Online-Liebe Marcel die Frage aller Fragen. In Tansania steht für die 68-jährige Silvia und ihren Joseph der nächste große Schritt an: der alles entscheidende Besuch bei seiner Familie.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Amore unter Palmen
ATV
Amore unter Palmen

Amore unter Palmen

Alle 7 Staffeln und Folgen