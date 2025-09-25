Amore unter Palmen
Folge 8: Ein Antrag für Marcel
48 Min.Folge vom 25.09.2025Ab 12
Die Liebe zwischen Manuela und Winston auf Jamaika endet mit einem Paukenschlag. Nach einem heftigen Streit steht für Winston fest: Diese Beziehung hat keine Zukunft mehr. Auf den Philippinen hat der 59-jährige Christian den emotionalen Höhepunkt seiner Reise noch vor sich: In einem Park stellt er Online-Liebe Marcel die Frage aller Fragen. In Tansania steht für die 68-jährige Silvia und ihren Joseph der nächste große Schritt an: der alles entscheidende Besuch bei seiner Familie.
