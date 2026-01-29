Amore unter Palmen
Folge 5: Jamaikanische Entschuldigung
48 Min.Ab 12
In Gambia überschlagen sich die Ereignisse für Rastaqueen Manuela: Während die Suche nach einem Grundstück nur schleppend vorangeht, liegt ihre neue Liebe Sanna schwer krank im Bett. Der 49-jährigen Oberösterreicherin Elisabeth steht in Kenia derweil eine große Herausforderung bevor: das erste persönliche Treffen mit Bernards Tochter Maria. Auf Jamaika kehrt Winston indes nach einem heftigen Streit zu Manuela zurück, doch die Aussprache verläuft alles andere als harmonisch.
