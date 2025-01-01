Des einen Leid, des anderen FreudJetzt kostenlos streamen
Anna und die Liebe
Folge 13: Des einen Leid, des anderen Freud
23 Min.Ab 12
Anna weiht ihre Schwester in Gerrits Sabotagepläne ein. Doch Katja glaubt, Anna habe wieder irgendwelche Flausen im Kopf. Anna überlegt fieberhaft, wie sie etwas gegen den Angriff unternehmen kann - der Erfolg von Jonas' Kampagne und zugleich auch die Zukunft der Agentur stehen auf dem Spiel. Schließlich findet sie heraus, dass der Saboteur jemand aus dem Team ist ...
