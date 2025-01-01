Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anna und die Liebe

Große Träume

SAT.1Staffel 1Folge 1
Große Träume

Große TräumeJetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 1: Große Träume

26 Min.Ab 12

Anna wäre mit ihrem Talent, ihrem Fleiß und ihrer Beharrlichkeit überall willkommen - auch in der Werbeagentur Broda & Broda, aber sie ist entsetzlich schüchtern, wenn sie vor fremden Menschen steht. So wird jede Bewerbung zum Desaster. Deshalb hilft sie noch immer im Restaurant ihrer Mutter aus und muss sich von ihrem Stiefvater schikanieren und von ihrer Halbschwester Katja verspotten lassen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Anna und die Liebe
SAT.1
Anna und die Liebe

Anna und die Liebe

Alle 5 Staffeln und Folgen