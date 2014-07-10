Anna und die Liebe
Folge 4: Das Fotoshooting
23 Min.Folge vom 10.07.2014Ab 12
Jonas hält nicht viel von Anna. Katja hat dafür gesorgt, dass er glaubt, Anna würde ihre Schwester nur ausnutzen und kopieren, weil sie selbst immer in ihrem Schatten stand. Aber Anna setzt alles daran zu beweisen, was sie kann. Jonas beauftragt die beiden Schwestern, Statisten für ein geheimes Fotoshooting zu organisieren, das heißt: Anna muss wildfremde Menschen auf der Straße ansprechen ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick