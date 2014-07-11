Anna und die Liebe
Folge 6: Untreue
23 Min.Folge vom 11.07.2014Ab 12
Anna steht wie paralysiert vor dem Konferenzraum und soll vor dem wichtigsten Kunden das Konzept für die "Silence"-Kampagne präsentieren. Ausgerechnet sie - eine schlimmere Situation kann sich die schüchterne Anna nicht vorstellen. Aber sie hat keine Wahl, denn durch eine Intrige von Gerrit und Natascha, die Robert Broda zu Fall bringen soll, ist Jonas nicht rechtzeitig vor Ort.
