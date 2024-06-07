Anna und die Liebe
Folge 17: Schadensbegrenzung
23 Min.Folge vom 07.06.2024Ab 12
Anna ist geschockt: Gerrit hat alle Fotodateien des Shootings gelöscht, für die Jonas sie verantwortlich gemacht hat! Mit Lars' Hilfe versucht sie alles, um die Dateien zu rekonstruieren. Nach einer durchgearbeiteten Nacht können die Fotos tatsächlich gerettet werden, doch ganz ungetrübt ist die Freude nicht, denn Lars hat noch eine eigene Rechnung mit Jonas offen ...
