Anna und die Liebe
Folge 14: Neuanfang
23 Min.Ab 12
Anna ist hin- und hergerissen zwischen Freude und Angst. Natascha, die Maja aus der Firma drängen will, ernennt in einer Kurzschlussreaktion Anna Polauke kurzerhand zur neuen Produktionerin. Anna weiß nicht, ob sie dem Job gewachsen ist, schließlich muss sie hier das tun, wovor sie die meiste Angst hat. Es kommt dabei auf Kommunikationstalent und Kontakt zu allen anderen Bereichen an.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick