Anna und die Liebe
Folge 2: Fremde Lorbeeren
24 Min.Folge vom 09.07.2014Ab 12
Anna ist schockiert, als sie erfährt, dass ausgerechnet ihre talentlose Schwester Katja einen Job bei Broda & Broda bekommen hat. Doch es macht ihr auch Mut, es ebenfalls erneut in der Agentur zu versuchen. Aber als Anna ihre Namensidee für ein neues Parfum präsentiert, muss sie erkennen, dass Katja ihr zuvorgekommen ist und diese Idee bereits als ihre eigene ausgegeben hat.
