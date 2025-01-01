Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Staffel 1Folge 3
Folge 3: Ein erster Schritt

24 Min.Ab 12

Anna hat eine Idee, wie ihr Katjas gemeine Intrige am Ende vielleicht sogar helfen könnte. Sie bietet ihrer Schwester an, ihr mit ihren Konzepten zu helfen, wenn Katja ihr einen Job in der Agentur verschafft. Und tatsächlich: Weil sie alles tun würde, um den Job an der Seite des attraktiven Jonas zu behalten, gelingt es ihr mit einem Trick, Anna einen Job als Runnerin zu besorgen.

