Anna und die Liebe
Folge 16: Episode 16
24 Min.Ab 12
Annas Sehnsucht und der Schmerz um Jonas haben sie auf das Dach eines Hochhauses getrieben. Jonas tut alles, um sie zu retten, doch leider bewirkt seine Anwesenheit bei Anna genau das Gegenteil. Heinrich macht ihm klar, dass er sich dringend von Anna entfernen muss und sorgt schließlich mit Gewalt für Jonas' Verschwinden. Als Anna kurz davor ist zu springen, taucht ein Fremder neben ihr auf ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick