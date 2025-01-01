Anna und die Liebe
Da Natascha Anna für den Tod von Jonas verantwortlich macht, ist von ihr keine finanzielle Unterstützung für Zauberhaft zu erwarten. Annas Versprechen, für Jonas das junge Modelabel weiterzuführen, droht zu scheitern, denn Zauberhaft steht kurz vor der Insolvenz. Und damit nicht genug: Mit Anna als Mitinhaberin der Goldelse droht Susanne und Ingo die Pfändung ihres Restaurants.
