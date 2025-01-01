Anna und die Liebe
Folge 5: Episode 5
23 Min.Ab 12
Nach Annas Zusammenbruch überredet sie Jonas, zum Arzt zu gehen. Beide reden sich ein, dass eine Schwangerschaft mehr als ungünstig wäre ... oder? Doch Tom lehnt Davids Vorschlag ab, gegen Natascha und "Pineapple Love" vorzugehen. Doch so schnell gibt David nicht auf ... Paloma spürt, dass sie in ihrem Leben etwas ändern muss und entschließt sich, den Kaffeeladen zu verkaufen.
