Anna und die Liebe
Folge 12: Episode 12
24 Min.Ab 12
Jonas hat sich dagegen entschieden, in das Taxi zu steigen, das ihn in die Ewigkeit bringen soll. Er macht sich nun daran, die notwendigen Fähigkeiten zu trainieren, die er braucht, um sich in der Welt bewegen zu können. Die ohnehin am Boden zerstörte Anna wird von Natascha mit dem Vorwurf konfrontiert, schuld an Jonas' Tod zu sein. Mittendrin platzt eine Nachricht hinein ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick