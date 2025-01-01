Anna und die Liebe
Folge 4: Episode 4
23 Min.Ab 12
Nachdem Natascha "Pineapple Love" die Eröffnungsshow zugeschanzt hat, schwört Tom Rache. Jonas ist von Annas Idee, die Modellagenturen durch ein Street-Casting zu umgehen, begeistert. Die beiden organisieren ein Casting im Kaffeeladen - doch dann passiert etwas ... Für Maik ist es ein Wink des Schicksals, als er in der Zeitung auf den Casting-Aufruf einer "seriösen Filmproduktion" stößt ...
