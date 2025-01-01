Anna und die Liebe
Folge 3: Episode 3
23 Min.Ab 12
Natascha überzeugt Anna und Jonas, sich auf den Kampf mit Lanford einzulassen. Sie will ihren Bekannten von Löcknitz überreden, "Pineapple Love" die Eröffnungsshow zu geben. Als das misslingt, greift sie zu einem Trick ... Maik gelingt die Flucht, und er erzählt Jojo und Ingo von seinem Abenteuer. Als Jojo erfährt, dass Maik von Lilys Geld weiß, macht er ihr klar, dass sie die Wahrheit sagen muss.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick