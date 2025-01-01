Anna und die Liebe
Folge 15: Episode 15
23 Min.Ab 12
Anna macht sich auf den Weg, sich von ihren Freunden zu verabschieden, ohne Verdacht zu erregen. Jonas erfährt von Heinrich, dass er Anna nie wieder sehen wird, wenn sie ihrem Leben ein Ende setzt. Er versucht, sie aufzuhalten. Doch am Ende führt seine Anwesenheit nur dazu, dass Anna in ihrem Entschluss bestärkt wird. Sie ist im Begriff, sich von einem Hochhausdach zu stürzen.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick