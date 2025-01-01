Zum Inhalt springenBarrierefrei
Episode 163

SAT.1Staffel 4Folge 163
Folge 163: Episode 163

24 Min.Ab 12

Anna und Bruno zeigen Natascha und Enrique das Video der entführten Paule. Bruno beschließt, Tom nichts vom Verschwinden seiner Schwester zu sagen. Außerdem will er die Polizei - wie von den Entführern gefordert - außen vor lassen. Anna ist damit nicht einverstanden. Doch Bruno hat seine Entscheidung getroffen und tischt der Polizei gemeinsam mit Carla ein Lügenmärchen auf ...

SAT.1
