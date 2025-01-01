Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Zur Wehr gesetzt

SAT.1Staffel 1Folge 125
Zur Wehr gesetzt

Anna und die Liebe

Folge 125: Zur Wehr gesetzt

23 Min.Ab 12

Anna hat nur wenig Zeit und braucht 3.000 Euro, um die Tascha-Negative wiederzubeschaffen - woher soll sie so viel Geld nehmen? Sie bittet Armin und Susanne um Kredit, doch Armin denkt nicht daran, ihr zu helfen. Anna muss handeln und bekommt von unerwarteter Seite Hilfe. Schließlich hat sie das Material in den Händen, aber es wartet noch eine unliebsame Überraschung ...

