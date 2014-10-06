Anna und die Liebe
Folge 127: Versöhnlich
23 Min.Folge vom 06.10.2014Ab 12
Anna ist nach ihrem Rausschmiss am Boden zerstört und zieht zu Paloma. Sie will das Geld zurückzahlen, muss aber ernüchtert feststellen, dass sie so schnell keinen Job in der Werbung finden wird. Darum beschließt sie, sich bei Armin und Susanne zu entschuldigen. Gemeinsam mit Paloma möchte sie wie früher den Laden schmeißen, um das fehlende Geld zurückzuzahlen.
