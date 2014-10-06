Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Konsequenzen

SAT.1Staffel 1Folge 128vom 06.10.2014
Konsequenzen

Anna und die Liebe

Folge 128: Konsequenzen

23 Min.Folge vom 06.10.2014Ab 12

Katja deckt Anna und behauptet, sie habe das Geld gestohlen. Diese Tatsache führt im Hause Polauke/Müller zu einem Streit, in dessen Folge Armin geht und Susanne allein im Restaurant zurücklässt. Anna stellt Katja zur Rede und will wissen, was sie im Schilde führt. Katja bietet Anna an, ihr zu helfen, ihre Unschuld zu beweisen.

