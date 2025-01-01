Anna und die Liebe
Folge 130: Unter einer Decke
23 Min.Ab 12
Anna will am liebsten im Erdboden versinken, als Jonas sie in Gerrits Armen sieht. Zu gern würde sie ihm die Wahrheit über ihre Gerrit-Mission erzählen, aber sie muss schweigen. Dennoch durchschaut Gerrit kurz darauf Annas Spionage-Absichten und wirft sie raus. Aber sie hat vorgesorgt und der Plan, gemeinsam mit Katja Beweise gegen Gerrit zu finden, nimmt allmählich Form an.
