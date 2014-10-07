Anna und die Liebe
Folge 130: Unter einer Decke
23 Min.Folge vom 07.10.2014Ab 12
Anna will am liebsten im Erdboden versinken, als Jonas sie in Gerrits Armen sieht. Zu gern würde sie ihm die Wahrheit über ihre Gerrit-Mission erzählen, aber sie muss schweigen. Dennoch durchschaut Gerrit kurz darauf Annas Spionage-Absichten und wirft sie raus. Aber sie hat vorgesorgt und der Plan, gemeinsam mit Katja Beweise gegen Gerrit zu finden, nimmt allmählich Form an.
